72 Menschen wegen beschädigter Gasleitung in Hamburg evakuiert

Wegen einer beschädigten Gasleitung sind in Hamburg-Lokstedt kurz nach Mitternacht rund 70 Menschen vorsorglich aus ihren Wohnhäusern gebracht worden. Die Bewohner:innen wurden mit Bussen in einer Sporthalle einer benachbarten Schule untergebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Verletzt sei niemand.

Das Gasnetz Hamburg hätte eine erhöhte Gaskonzentration gemessen und sei bei der Suche nach der Ursache auf eine beschädigte Gasleitung an einer Baustelle gestoßen. Nach Angaben der Polizei sei die Warnung kurz nach Mitternacht bei der Feuerwehr eingegangen. Betroffen waren demnach rund 40 Wohnungen im Haus. Gegen 3.30 Uhr sei der Einsatz beendet und das Gebäude wieder freigeben worden, nachdem das Gasleck geschlossen worden sei. Nach Ent- und Belüftungsmaßnahmen im Wohnhaus konnten die Bewohner:innen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

