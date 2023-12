72-Jährige in Bad Münder von Auto erfasst und mitgeschleift

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 80-jährige Fahrerin hatte die Frau zuvor beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag zu Boden geschleudert, geriet unter das Auto und wurde mitgeschleift.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst befreit und in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bei ihr bestehe aber der Verdacht, unter Medikamenteneinfluss gefahren zu sein. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

