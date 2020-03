72-Jährige bei Feuer in Hamburg-Wandsbek ums Leben gekommen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Wandsbek ist eine 72-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie sei am frühen Mittwochmorgen bei Löscharbeiten leblos in der Wohnung gefunden und ins Freie gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. In einem Rettungswagen wurde die Frau von Notfallsanitätern und einer Notärztin reanimiert. Aufgrund der Schwere der Brandverletzungen sei die Frau aber noch an der Einsatzstelle gestorben.

Laut Feuerwehr schlugen die Flammen aus allen Fenstern meterweit in den Nachthimmel, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Einfamilienhaus stand in Vollbrand. Durch den Brand war eine Holzbalkendecke zwischen Erd- und Obergeschoss durchgebrannt und teilweise eingestürzt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt vier Stunden. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

dpa