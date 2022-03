71-Jähriger fährt drei Mädchen in Hannover an

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Am Dienstagnachmittag hat ein 71-jähriger Autofahrer drei Schülerinnen angefahren und teilweise schwer verletzt.

An einer Kreuzung in Südstadt-Bult überholte der Senior rechts einen Pkw, der nach links in die Birkenstraße abbog. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß mit den Schülerinnen, die sich bereits auf dem Fußgängerüberweg hinter dem Kreuzungsbereich befanden, um die Fahrbahn zu überqueren. Die Mädchen stürzten auf die Fahrbahn. Ein sechsjähriges Mädchen wurde beim Unfall schwer verletzt und muss zur weiteren Behandlung vorerst im Krankenhaus bleiben. Die beiden Siebenjährigen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt, sie bleiben jedoch vorsorglich stationär zur Beobachtung im Krankenhaus. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Inwieweit der abbiegende Pkw die Sicht auf die Mädchen auf dem Fußgängerüberweg beeinträchtigt hatte, ist Bestandteil der Ermittlungen.