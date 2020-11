70-Jähriger will in Hamburg Brief einwerfen – und wird mit Messer angegriffen

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Unbekannter einen 70-Jährigen in Altona überfallen und mit einem Messer verletzt. Der 70-Jährige wollte einen Brief in den Postkasten vom Rathaus in Hamburg-Altona einwerfen. Plötzlich kam jedoch ein Mann mit einem Messer auf ihn zu und forderte Bargeld. Dann stach er zu.

Täter flüchtete

Das Messer traf ihn in der Leistengegend. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem der Geschädigte noch eine Schnittverletzung an der Hand erlitt, händigte er dem Unbekannten sein Portemonnaie und sein Handy aus, womit dieser zu Fuß in Richtung Ottenser Marktplatz flüchtete.

Polizei sucht nach Zeugen

Der verletzte Senior schleppte sich zur nächsten Polizeistelle. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Obwohl die Polizist:innen sofort nach dem Täter suchten, konnten sie ihn bisher nicht finden. Deshalb hoffen die Beamt:innen jetzt auf Zeug:innen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

vermutlich Deutscher

ca. 20 Jahre alt

ca. 175 cm groß

schlanke Figur

bekleidet mit dunkler Jacke und schwarzer Mütze

trug einen weißen Mund- und Nasenschutz

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle. Insbesondere bittet die Polizei einen bislang unbekannten Zeugen, der unmittelbar nach der Tat Kontakt zu dem Überfallenen hatte, sich zu melden.