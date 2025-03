Endspurt auf Sylt – Bürgermeisterwahl geht in heiße Phase

Vor der Bürgermeisterwahl auf Sylt (Schleswig-Holstein) wollen die Kandidat:innen weiter für Stimmen bei den Menschen in der Gemeinde werben. Begleitet von Kuchen und Kugelschreibern soll der Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus von Westerland am Samstag auf dem Marktplatz in seine finale Runde gehen. Auf dem Wochenmarkt möchten einige Bewerber:innen sich erneut den Fragen ihrer potenziellen Wähler:innen stellen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten wollen Bürgermeister der Gemeinde Sylt werden. Lea Albert/dpa

Einige Sylter:innen sind angespannt

Zwei Frauen und vier Männer wollen Bürgermeister:in auf der größten deutschen Nordseeinsel werden und treten am 16. März im Kampf um den Chefsessel an. Einige Sylter:innen blicken der Wahl angespannt entgegen. Zuletzt hatte es rund um den Chefsessel im Rathaus monatelangen Streit und Querelen gegeben.

In der Gemeinde Sylt sind 12.155 Bürger:innen wahlberechtigt, teilte der Sprecher der Gemeinde der Deutschen Presse-Agentur mit. Bis Mittwoch hatten demnach 2.731 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt.

„Der neu gewählte Bürgermeister oder die neu gewählte Bürgermeisterin wird voraussichtlich bis zum Januar 2027 die Verwaltungsleitung der Inselverwaltung innehaben“, teilte der Sprecher mit. Vorher sei die Umsetzung des sogenannten Amtsmodells und die Einführung eines Amtsdirektors oder einer Amtsdirektorin nach aktuellem Stand unrealistisch.

Neues Verwaltungsmodell soll Bürgermeister:in entlasten

Ende Dezember hatten die fünf Inselgemeinden die Einführung des Amtsmodells beschlossen. Die neue Verwaltungs-Struktur sieht vor, dass Sylt eine gemeinsame, hauptamtliche Verwaltung für alle fünf Gemeinden (Sylt, List, Kampen, Wenningstedt-Braderup, Hörnum) bekommt.

Ziel dieser gemeinsamen Verwaltung ist unter anderem, dass Themen, die alle Gemeinden betreffen einfacher bearbeitet werden können. Aktuell ist der Bürgermeister der Gemeinde Sylt für diese Verwaltungsaufgaben zuständig. Das soll zukünftig ein Amtsdirektor als Verwaltungsprofi übernehmen und den Bürgermeister dadurch entlasten.

Kandidat:innen auf Sylt zwischen 35 und 71 Jahre

Auf den Stimmzetteln stehen die 46-jährige Tina Haltermann auf Wahlvorschlag der CDU, die ursprünglich aus der Region Plön stammt. Seit 20 Jahren lebt sie auf Sylt und arbeitet hier als leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt.

Der 59 Jahre alte gebürtige Sylter Markus Gieppner tritt auf Wahlvorschlag der Fraktion „Die Insulaner“ an. Er ist Software-Entwickler und nach einigen Jahren im Ausland und auf dem deutschen Festland seit rund 20 Jahren wieder zurück auf seiner Heimatinsel.

Nils Brinkmann geht auf Vorschlag der Grünen ins Rennen – der 57-Jährige wurde auf Sylt geboren, hat unter anderem Publizistik und Kunstgeschichte studiert und lebt jetzt in Berlin. Der jüngste Kandidat Kneipenwirt Melf Hansen (35), ein Einzelbewerber, betreibt seit zehn Jahren ein Irish Pub in Westerland und bezeichnet sich selbst als Ur-Sylter. Er möchte nach eigenen Angaben „die Prominenz und den Glamour auf die Insel holen“.

Zudem bewerben sich als Einzelbewerber der Hamburger Jurist Jens-Peter Meckel (71), der seit 15 Jahren auf Sylt lebt und sich hier unter anderem im Golfklub engagiert sowie Gabriele Schneider (63), seit über 30 Jahren auf Sylt und jahrelang Betreiberin eines Hotels auf der Insel.

Wahlduell mit Quiz auf Sylt

Sollte es am 16. März noch kein Ergebnis geben, könnte eine mögliche Stichwahl am 6. April stattfinden. Der hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sylt wird für sechs Jahre direkt gewählt, hat aber kein politisches Mandat.

Vor zwei Wochen hatten sich die Kandidat:innen bei einem Wahlduell im Congress Centrum in Westerland vor rund 500 Zuschauenden öffentlich vorgestellt.

Tod des Ex-Bürgermeisters – Ermittlungen laufen

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, war kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen Ende Oktober 2024 in Hamburg gestorben. Nach dem Tod des 50-jährigen Sylters ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen einen Mann wegen eines Unterlassungsdeliktes. Häckel hatte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 geführt. Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte.

SAT.1 REGIONAL/dpa