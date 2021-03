600 Paletten Masken in Schleswig-Holstein durch Qualitätskontrolle gefallen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 600 Paletten Masken durch die Qualitätskontrolle gefallen und an den Bund zurückgeschickt worden. Das Landesamt für soziale Dienste prüfe alle Masken, die der Bund in das Zentrallager des Landes für die strategische Reserve anliefert, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Am Donnerstag hatte die Hamburger Schulbehörde die Nutzung der vom Bund zur Verfügung gestellten KN95-Masken für das Schulpersonal untersagt. Grund sei der unzureichende Qualitätsstandard der rund 300.000 Corona-Schutzmasken.

Mit dpa