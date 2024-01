5,53 Promille: Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer im Landkreis Northeim

Ein schwer betrunkener 45-Jähriger ist der Polizei im Landkreis Northeim (Niedersachsen) mit 5,53 Promille ins Netz gegangen. Der Mann soll seinen Wagen am Dienstagabend auf dem Grünstreifen am Parkplatz eines Supermarktes in Kalefeld festgefahren haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Seine Atemalkoholkonzentration lag bei 5,53 Promille.

Der 45-Jährige kam ins Krankenhaus und wurde vorsorglich stationär aufgenommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe wurde ihm entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Mit dpa