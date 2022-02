55-jährige Frau in Hamburg getötet: Bruder festgenommen

Eine 55-jährige Frau ist am Donnerstag in Hamburg getötet worden, wie die Polizei am Abend berichtete. Ihr 53-jähriger Bruder stehe unter dringendem Tatverdacht und sei vorläufig festgenommen worden. Zu einem Tatmotiv gab es zunächst keine Informationen. Die Mordkommission habe Ermittlungen eingeleitet.

Die 55-Jährige wurde den Angaben nach am Mittag getötet. Dem Polizeinotruf sei eine Person mit einer Stichverletzung in einer Wohnung gemeldet worden. Als Einsatz- und Rettungskräfte eintrafen, sei die Frau leblos gewesen, hieß es. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes starb sie noch in der Wohnung.

Im Zuge der Ermittlungen geriet der Bruder unter Tatverdacht. Der Mann wurde laut Polizei in einen Verkehrsunfall verwickelt und deshalb in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt. Dort nahmen ihn Beamtinnen und Beamte vorläufig fest.

Mit dpa