500.000 Menschen feiern Tag der Niedersachsen in Osnabrück

01. September 2025

Rund 500.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstaltenden den Tag der Niedersachsen in Osnabrück besucht. „Das ganze Fest ist friedlich abgelaufen. Wirklich keine Zwischenfälle, die irgendeine Erwähnung wert wären“, sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Festumzug zum Tag der Niedersachsen zog farbenfroh durch die Osnabrücker Innenstadt. Friso Gentsch/dpa

Besucher:innen seien aus ganz Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen und sogar aus den Niederlanden gekommen. „Die Menschen haben friedlich gefeiert – das war eine ganz tolle Atmosphäre in der Stadt“, so die Sprecherin. Die Konzerte seien allesamt sehr gut besucht gewesen, auch an den Ständen und Bühnen habe es stetig Andrang gegeben. „Das war einfach von vorne bis hinten gelungen. Und das alles für umsonst, für die Gäste“, sagte die Sprecherin weiter.

Prominenz, Programm, Parade

Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der das Fest am Freitag gemeinsam mit Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) eröffnet hatte, konnte am Sonntag aus privaten Gründen nicht teilnehmen. Teile seines geplanten Rundgangs übernahm Behrens.

An den drei Tagen bot das Programm rund 350 Veranstaltungen auf acht Bühnen. Auch die Busse in Osnabrück waren am Wochenende kostenlos nutzbar. Höhepunkt war ein großer Festumzug mit mehr als 1.500 Teilnehmer:innen.

Der Tag der Niedersachsen wird jährlich in einer anderen Stadt gefeiert. Nächster Gastgeber ist Braunschweig.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:33 Min.

Rettung per Hubschrauber aus dem Wasser: Probe für den Ernstfall in Büsum

29.08.2025 17:12 Uhr

Ob Sturm, Unfall oder medizinischer Notfall: Wenn jede Sekunde zählt, kommen in Schleswig-Holstein oft Rettungshubschrauber zum Einsatz. Damit die Crews im Ernstfall sicher und schnell helfen können,...

Video03:36 Min.

SAT.1 REGIONAL-Landreporterin besucht Wollspinnerin in Bondelum

29.08.2025 15:22 Uhr

Sabine Heydecke ist Wollspinnerin in Bondelum im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein). Sie verarbeitet Schafswolle mit viel Geduld und in Handarbeit. SAT.1 REGIONAL-Landreporterin Andrea von Burgsdorff konnte sich anschauen,...

Video02:27 Min.

Kletterwald Hamburg: SAT.1 REGIONAL-Reporterinnen machen den Selbstversuch

29.08.2025 15:20 Uhr

Die Sommerferien in Hamburg neigen sich so langsam dem Ende zu. Der Kletterwald Hamburg in Meiendorf bietet die Möglichkeit, noch etwas an der frischen Luft zu erleben....

Tag der Niedersachsen 2025: Buntes Programm bis Sonntag in Osnabrück

29.08.2025 08:43 Uhr

Zum Tag der Niedersachsen gibt es bis Sonntag ein buntes Programm in der Stadt Osnabrück. Zur Eröffnung der Veranstaltung werden am Freitag unter anderem Ministerpräsident Olaf Lies...

Video02:22 Min.

„Der 50-Dollar-Diktator“: Neues Stück im Schmidt Theater Hamburg

28.08.2025 16:26 Uhr

Das Schmidt Theater Hamburg bereitet gerade die neue Hausproduktion „Der 50-Dollar-Diktator“ vor.Wohambe Wahumbe aus Malumbo steht plötzlich samt goldener Kalaschnikow vor der Tür eines deutschen Gutmenschen, der...

Video00:35 Sek.

Geschwächter Schnabelwal im Watt vor Sylt erschossen

28.08.2025 16:25 Uhr

Ein Seehundjäger hat am Donnerstag einen orientierungslosen 3,80 Meter langen Schnabelwal im Sylter Watt bei Munkmarsch (Schleswig-Holstein) erschossen. Der abgemagerte und sehr geschwächte Meeressäuger war bereits in...

Zur Startseite