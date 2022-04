Bei einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 31 im Emsland (Niedersachsen) zwischen Lathen und Dörpen sind 5.300 Hühner in einem Lkw-Anhänger umgekommen. Der Lkw erlitt nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag einen Reifenschaden und fing kurz darauf Feuer. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten musste der Verkehr in Fahrtrichtung Norden einspurig am Unfallort vorbei gelenkt werden.

Mit dpa