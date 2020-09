44-Jähriger mit Messerstichen getötet – Tatverdächtiger festgenommen

Ein 44 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in Handewitt bei Flensburg nach einem Streit erstochen worden. Ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatten die beiden Männer vor der körperlichen Auseinandersetzung einen Streit. Auf der Straße soll der 35-Jährige dann mehrfach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dieser erlag am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Flensburg kannten sich die beiden Männer. Hintergrund des Streits war vermutlich, dass der 44-Jährige mit der Freundin des Tatverdächtigen eine Beziehung hatte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der 35-Jährige hat sich den Angaben zufolge zur Tat geäußert. Details nannte der Sprecher nicht. Der Tatverdächtige soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.