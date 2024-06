44-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw in Hamburg

Am Montagmorgen wurde eine 44-jährige Fahrradfahrerin in der Straße Veddeler Damm im Stadtteil Kleiner Grasbrook in Hamburg von einem Lastkraftwagen erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau lebensbedrohlich verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte leiteten unverzüglich die medizinische Versorgung ein und betreuten zeitgleich weitere am Unfallgeschehen beteiligte Personen.



Trotz notärztlicher Versorgung verstarb die Fahrradfahrerin noch am Unfallort. Die Unfallbeteiligten wurden im weiteren Verlauf durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Der Unfallhergang sowie die Ursache werden derzeit von der Polizei ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Hamburg