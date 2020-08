42-Jährige in Pad Pyrmont auf offener Straße getötet

Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 42 Jahre alte Frau aus Bad Pyrmont auf offener Straße umgebracht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 59 Jahre alten Lebensgefährten des Opfers. Dieser konnte kurz nach der Tat durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift in Bad Pyrmont festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte die Tat mitbekommen und den Notruf verständigt. Rettungskräfte versuchten dann vergeblich, die Frau zu reanimieren. Sie verstarb am Tatort. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.