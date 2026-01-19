42-Jährige in Hannover getötet – verdächtiger Ehemann verletzt

19. Januar 2026

Nach dem gewaltsamen Tod einer 42-Jährigen in Hannover (Niedersachsen) wird ihr unter Verdacht stehender Ehemann im Krankenhaus behandelt. Der 43-Jährige sei schwer verletzt, aber lebe, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte hatten die Frau am Freitag mit schweren Verletzungen gefunden, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Der Ehemann floh und wurde kurze Zeit später verletzt auf der Autobahn 2 gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Früheren Angaben zufolge hatte die Polizei mehrere Notrufe erhalten, wonach ein verletzter Mann auf der Fahrbahn liege. Im Wagen des 43-Jährigen fanden die Beamt:innen ein Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist nach Polizeiangaben Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Angaben zu den Hintergründen der Tat machte die Behörde zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

