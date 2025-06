41-Jähriger in Hamburg durch Schüsse lebensgefährlich verletzt – Täter flüchtig

In Hamburg ist am Abend ein 41-Jähriger durch Schüsse von einem Unbekannten lebensgefährlich verletzt worden – der Täter ist auf der Flucht. Die mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber eingeleitete Fahndung nach dem Schützen sei bisher erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Rettungskräfte brachten das Opfer demnach ins Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben im Stadtteil Farmsen-Berne. Weitere Details, etwa zu den Hintergründen der Tat, nannte der Sprecher zunächst nicht.



SAT.1 REGIONAL/dpa