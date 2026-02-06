40 Jahre Nationalpark Wattenmeer: Festakt mit Olaf Lies und Christian Meyer in Wilhelmshaven

06. Februar 2026
Der Nationalpark Wattenmeer gilt als Aushängeschild Niedersachsens. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer besteht in diesem Jahr seit 40 Jahren. Die Nationalparkverwaltung feiert das runde Jubiläum in diesem Jahr unter dem Motto „Nationalpark wirkt“ mit verschiedenen Angeboten und Aktionen. Am Freitag gibt es in Wilhelmshaven zudem einen Festakt, zu dem unter anderem Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) erwartet werden. 

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist nach seinem Pendant in Schleswig-Holstein der zweitgrößte Nationalpark Deutschlands. Die Landesregierung hatte den Nationalpark per Verordnung ausgewiesen. Am 1. Januar 1986 trat sie in Kraft. Zwischenzeitlich wurde das Gebiet erweitert. Dass das Wattenmeer unter Schutz gestellt wurde, war laut Landesregierung später auch eine Voraussetzung für die Auszeichnung 2009 als Unesco-Weltnaturerbe des deutsch-dänisch-niederländischen Wattenmeers.

Trotz großer Schutzbemühungen und Erfolgen steht das Wattenmeer und der niedersächsische Nationalpark auch vor einigen Herausforderungen. Umweltschutzverbände kritisieren eine zunehmende Industrialisierung auf der Nordsee und einen steigenden Nutzungsdruck auch auf das Wattenmeer. Außerdem bedrohen auch Folgen des Klimawandels das sensible Ökosystem.

SAT.1 REGIONAL/dpa

