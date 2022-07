40-Jähriger tot in Wohnung in Hannover gefunden

In Hannover-Linden (Niedersachsen) ist ein 40-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Ein Fremdverschulden sei nicht auszuschließen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin. Ein Kollege hatte die Beamten informiert, dass der Mann am Morgen nicht bei der Arbeit erschienen war. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren. Am Donnerstag soll der Mann obduziert werden, damit weitere Rückschlüsse auf die Todesumstände gezogen werden können.

Zeuginnen bzw. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges im Umfeld des Wohnhauses beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Mit dpa