40-Jähriger bei Rettungsversuch in Langenhagener Badesee ertrunken

Ein 40-Jähriger ist in Langenhagen bei Hannover nach der Rettung eines 26 Jahre alten Schwimmers ertrunken. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in einem Baggersee in Not geraten. Der 40-Jährige und ein weiterer Mann konnten ihn in Sicherheit bringen, woraufhin er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach der Rettung ging jedoch der 40-Jährige aus zunächst unbekannter Ursache selbst im Wasser unter. Zeugen alarmierten die Polizei, die wegen eines anderen Einsatzes vor Ort war. Etwa 110 Einsatzkräfte beteiligten sich insgesamt laut Polizei an der Suche nach dem Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte. Einzelheiten zum genauen Hergang des mutmaßlichen Unfalls am Samstagabend waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.

dpa