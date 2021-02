4-Jähriger tot aus Wümme geborgen: Anklage gegen Mutter erhoben

Die Staatsanwaltschaft in Verden hat gegen eine 40-jährige Frau Anklage wegen Totschlags erhoben. Die Mutter soll im November 2020 ihren vierjährigen Sohn in den Fluss Wümme geworfen haben, das Kind konnte nur noch tot geborgen werden. Anschließend versuchte sie, sich zu töten. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft, dass die mutmaßliche Täterin Angst vor der Entziehung des Sorgerechts für ihren behandlungsbedürftigen Sohn hatte. Die Frau befindet sich seitdem in der Psychiatrie.