37-Jähriger aus Hamburg bei Bahnunfall in Buxtehude tödlich verletzt

Am Montagabend ist es kurz vor dem Bahnhof in Buxtehude (Niedersachsen) zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 37-jähriger Mann aus Hamburg ums Leben kam.

Nach Zeugenaussagen befand sich der Mann bereits längere Zeit in der S-Bahn S5 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Stade. Kurz vor dem Bahnhof Buxtehude betätigte er dann die Notbremse und öffnete die so entriegelte Tür. Er fiel nach draußen und wurde dort von einer entgegenkommenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Nach Angaben von Mitreisenden hatte der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden.



Eine Notärztin und der Rettungsdienst konnten ihm nicht mehr helfen, er war sofort tot. Der S-Bahn-Verkehr musste für die Zeit der Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt werden. Es wurde einen Schienenersatzverkehr eingeleitet.

Die beiden unter Schock stehenden Triebfahrzeugführer der S-Bahn wurden vom Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut. Verletzt wurde in den beiden Zügen niemand. Seelsorger kümmerten sich um die Fahrgäste. Nach dem derzeitigen Stand handelt es sich dabei um einen tragischen Unfall, Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Stade