35-Jähriger bedroht Schüler mit Schusswaffe – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr soll ein zunächst unbekannter 35-Jähriger in Hannover-Oberricklingen mehrere Schüler in einer Stadtbahn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann die Kinder beleidigt haben, woraufhin sich ein 16-Jähriger eingemischt und die anderen Schüler aufgefordert haben soll, die Bahn der Linie 7 an der nächsten Haltestelle zu verlassen, um eine Eskalation der Situation zu verhindern. Plötzlich sei der Jugendliche von dem 35-Jährigen verbal attackiert worden, ehe der Mann eine Schusswaffe gezogen und sie auf den 16-Jährigen gerichtet haben soll.

Mann soll auf mehrere unbeteiligte Personen gezielt haben

Daraufhin soll sich ein Gerangel zwischen den beiden entwickelt haben. Dabei habe der Mann mit der Waffe auf die Augenhöhle des Jugendlichen gezielt und ihn leicht verletzt. An der Haltestelle „Bartold-Knaust-Straße“ habe es der 16-Jährige schließlich geschafft, den Angreifer aus der Bahn zu drängen und über ein Geländer zu stoßen. Der Täter fiel auf die Wallensteinstraße, soll mit der Waffe auf mehrere unbeteiligte Personen gezielt und den Jugendlichen bedroht haben. Anschließend flüchtete er in Richtung des Stadtteils Mühlenberg.

Waffe konnte bei Durchsuchung nicht gefunden werden

Zunächst konnte der Täter entkommen, später konnte jedoch seine Identität und eine Kontaktadresse an der Olbrichtstraße festgestellt werden. Kurz vor einer richterlich angeordneten Durchsuchung wurde der Mann dann am Nachmittag beim Verlassen der Anschrift von der Polizei festgenommen. Die Waffe konnten die Ermittler bei anschließenden Durchsuchungen aber nicht finden. Der Täter wurde im Anschluss von einem Arzt begutachtet, der eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik anordnete.

Die Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Mann mit der Waffe zwischen der Haltestelle „Bartold-Knaust-Straße“ und der Olbrichtstraße gesehen haben und Hinweise auf den Verbleib der Waffe geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Rufnummer 0511 / 109 30 17 entgegen.