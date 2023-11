35-Jährige in Hamburg von Lastwagen erfasst und gestorben

In Hamburg-Lurup ist eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst worden und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet. Die Frau wollte den Angaben zufolge offenbar trotz roter Ampel über die Straße gehen. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer habe noch vergeblich versucht zu bremsen, doch sein Fahrzeug erfasste die 35-Jährige. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb die Frau am Dienstag, wie es weiter hieß. Spezialisten übernahmen die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an.

Mit dpa