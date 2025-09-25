34-Jähriger soll Lebensgefährtin im gemeinsamen Haus in Gyhum getötet haben

Nach dem Fund einer tödlich verletzten 30 Jahre alten Frau in Gyhum sucht die Polizei am Tatort nach Spuren und Beweismitteln. Foto: Sina Schuldt/dpa

Die 30 Jahre alte Frau wurde in ihrem Zuhause in Gyhum im Landkreis Rotenburg (Niedersachsen) getötet – mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten. Die Polizei fand den Leichnam im Schlafzimmer, wie ein Sprecher am Tatort berichtete. Der 34-jährige Partner der Frau meldete sich in der Nacht bei der Polizei und ist in Gewahrsam.

Die Ermittler:innen gehen davon aus, dass der Deutsche seine Lebensgefährtin nach einer Auseinandersetzung im Wohnhaus der beiden angriff und tödlich verletzte. Nähere Details zur Tat nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Zerbrochene Fensterscheibe und Beamte der Spurensicherung

Stunden nach der Tat laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Beamt:innen der Spurensicherung in weißen Anzügen suchen in der Doppelhaushälfte mit gepflegtem Garten nach Beweismitteln. Auch eine zerbrochene Fensterscheibe und Scherben vor dem Haus deuten darauf hin, dass in dem Gebäude etwas Schlimmes passiert ist.

Die Polizei hat das Haus mit Flatterband abgesperrt, sucht und befragt Zeug:innen, wertet Video- und Spurenmaterial aus. Sie bittet Menschen, die Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Gyhum gehört zur Samtgemeinde Zeven.

Der Leichnam der Frau solle zeitnah obduziert werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gegen den mutmaßlichen Täter sei ein Haftbefehl beantragt worden. Bis spätestens Donnerstag werde klar sein, ob er in Untersuchungshaft kommt, erklärte er.

Die Polizei will auch die Hintergründe eines Feuers in der Nähe des Wohnhauses klären. Nur Hunderte Meter vom Tatort entfernt brannte in der Nacht eine Scheune mit Strohballen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

SAT.1 REGIONAL/dpa