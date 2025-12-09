34 jähriger Radfahrer bei Unfall mit Stadtbahn in Hannover lebensgefährlich verletzt

Mit einer Stadtbahn stieß am Morgen ein Radfahrer zusammen. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa



Ein Radfahrer ist im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz bei einer Kollision mit einer Stadtbahn lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes soll der 34-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand eine rote Ampel missachtet haben.

34 Jahre alter Hannoveraner wird lebensgefährlich verletzt

Der Mann wollte gegen 7 Uhr von einer Seitenstraße aus die Podbielskistraße überqueren, auf der die Stadtbahn fährt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer stadtauswärts fahrenden Bahn der Linie 3. Der 34 Jahre alte Hannoveraner wurde lebensgefährlich verletzt und kam nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der 27-jährige Stadtbahnfahrer blieb unverletzt. Für Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme waren die Gleise rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Auf der Podbielskistraße kam es stadtauswärts wegen einer einseitigen Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und sucht Zeugen

An der Stadtbahn entstand demnach ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf und sucht Zeugen.

SAT.1 REGIONAL/dpa