34 jähriger Radfahrer bei Unfall mit Stadtbahn in Hannover lebensgefährlich verletzt

09. Dezember 2025
Mit einer Stadtbahn stieß am Morgen ein Radfahrer zusammen. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Ein Radfahrer ist im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz bei einer Kollision mit einer Stadtbahn lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes soll der 34-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand eine rote Ampel missachtet haben.

34 Jahre alter Hannoveraner wird lebensgefährlich verletzt

Der Mann wollte gegen 7 Uhr von einer Seitenstraße aus die Podbielskistraße überqueren, auf der die Stadtbahn fährt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer stadtauswärts fahrenden Bahn der Linie 3. Der 34 Jahre alte Hannoveraner wurde lebensgefährlich verletzt und kam nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der 27-jährige Stadtbahnfahrer blieb unverletzt. Für Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme waren die Gleise rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Auf der Podbielskistraße kam es stadtauswärts wegen einer einseitigen Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und sucht Zeugen

An der Stadtbahn entstand demnach ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf und sucht Zeugen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:31 Min.

Künstliche Intelligenz soll Polizeiarbeit in Niedersachsen stärker unterstützen

09.12.2025 17:20 Uhr

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will, dass die Polizei bei der Videoüberwachung künftig auch Künstliche Intelligenz einsetzen darf. Niedersachsen wäre damit eines der ersten Bundesländer, das zur...

Video02:32 Min.

Polizei trainiert für Großeinsatz bei Fußballspielen in Kiel

09.12.2025 16:59 Uhr

Polizei und Bundespolizei haben am Dienstag einen Großeinsatz in Kiel (Schleswig-Holstein) geübt. Es ging um die Absicherung eines Fanmarsches vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion. Um das Ganze...

Erneut Feuerwerksverbot um Binnenalster zum Jahreswechsel

09.12.2025 16:20 Uhr

Zum Jahreswechsel gilt erneut ein Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster und auf dem Hamburger Rathausmarkt. Das entsprechende Verbot greift vom 31. Dezember, 18.00 Uhr, bis Neujahr, 1.00...

Nach queerfeindlichem Angriff in Bremen: Verdächtiger in Psychiatrie eingeliefert

09.12.2025 08:37 Uhr

Nach dem queerfeindlichen Angriff auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Bremen ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft...

Zwei Wölfe bei Unfällen in Schleswig-Holstein getötet

09.12.2025 08:28 Uhr

Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein getötet worden. Am Freitag sei auf der Bundesstraße 206 im Kreis Segeberg ein Wolf angefahren worden. Der Wolf wurde dabei...

Video02:35 Min.

Prozessbeginn: Tanzlehrer soll Minderjährige in Bremerhaven sexuell missbraucht haben

08.12.2025 15:13 Uhr

Am Landgericht in Bremen hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Tanztrainer begonnen. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen in insgesamt 39 Fällen vorgeworfen. Es...

Zur Startseite