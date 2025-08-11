34-Jähriger ertrinkt in Baggersee in Engden

11. August 2025

Ein 34-jähriger Mann ist in einem Baggersee in Engden (Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen) ertrunken. Taucher:innen konnten den Mann nachts nur noch leblos aus dem Wasser holen, wie die Polizei mitteilte. 

Der 34-Jährige wollte demnach mit einer Gruppe in der Nähe des Sees campen. Als er nach dem Austreten nicht zurückkehrte, meldete ihn die Gruppe als vermisst. Einsatzkräfte suchten mit einer Drohne und einem Boot nach dem Mann. Schließlich entdeckten Taucher:innen seine Leiche. Wie der 34-Jährige in den See gelangte und warum er starb, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

52-Jähriger stirbt bei Badeunfall auf Sylt

11.08.2025 09:19 Uhr

Am Strand von Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt (Schleswig-Holstein) ist es zu einem Badeunfall gekommen. Ein 52 Jahre alter Feriengast ertrank am Samstag gegen 17 Uhr, wie...

Frontaler Zusammenstoß bei Glinde – 75-jährige Frau verstorben

11.08.2025 08:56 Uhr

Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der K80 zwischen Neuschönningstedt und Glinde (Niedersachsen) ist eine Frau gestorben. Am Sonntagnachmittag war die 75-jährige Frau nach Angaben der Polizei aus...

Video02:23 Min.

 Stau-Wochenende droht auf A1 bei Bremen

08.08.2025 17:36 Uhr

Die Ferien in Bremen neigen sich dem Ende entgegen. Doch am letzten Wochenende bevor die Schule wieder losgeht, sollten Autofahrer etwas extra Zeit einplanen. Denn auf der...

Video01:32 Min.

Messerangriff auf Autofahrer: Prozess gegen 25-Jährigen startet in Hamburg

08.08.2025 14:53 Uhr

In Hamburg steht seit Freitag ein 25-Jähriger vor Gericht, dem unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Im Februar soll er nachts zunächst eine 19-jährige Frau an einer...

Video04:10 Min.

Zollkontrolle am Flughafen Hannover: Urlaubsmitbringsel im Visier

08.08.2025 11:31 Uhr

Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich dem Ende zu, die große Reisezeit geht vorbei – und so mancher bringt aus dem Urlaub im Ausland mehr mit als...

Prozess gegen Christina Block: Gericht stimmt Verteidigerwechsel zu

08.08.2025 08:37 Uhr

Im Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) hat das Landgericht einem Wechsel in der Verteidigung zugestimmt. Im allseitigen Einverständnis habe die Vorsitzende Richterin der Strafkammer...

Zur Startseite