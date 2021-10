34-jährige Frau an Tankstelle in Hamburg überrollt

An einer Tankstelle in Hamburg hat eine Autofahrerin eine Frau überrollt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 57-Jährige an den Zapfsäulen wenden und fuhr dabei die gerade aus dem Verkaufsraum der Tankstelle kommende Frau frontal an, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg sagte. Die 34-Jährige stürzte deshalb und wurde von den Vorderreifen des Autos überrollt.

Dabei wurde sie unter dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das schwer verletzte Unfallopfer kam unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.

Auch die Fahrerin des Wagens wurde mit Schocksymptomen in einer Klinik behandelt. Kurz zuvor war sie bereits in einen anderen, kleineren Unfall in der Nähe verwickelt gewesen, den sie ursprünglich mit dem zweiten Unfallbeteiligten an der Tankstelle aufnehmen wollte.

Mit dpa