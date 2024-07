33-Jähriger bricht in niedersächsisches Gefängnis ein – nun sitzt er in Ungehorsamshaft

Ein schwer betrunkener 33-Jähriger soll im Dezember 2022 über den Zaun der Justizvollzugsanstalt Sehnde bei Hannover (Niedersachsen) geklettert sein, weil er als Besucher abgewiesen wurde. Anschließend soll es zu „erheblichen Widerstandshandlungen“ gegenüber den eingesetzten Polizeibeamt:innen gekommen sein. Dafür musste er vor Gericht, erschien aber nicht zum ersten Hauptverhandlungstermin, wie das Amtsgericht Lehrte mitteilte.

Die Folge: Er kam in sogenannte Ungehorsamshaft in Sehnde – dürfte also vermutlich am Ziel seiner Wünsche sein. Am Dienstag verhandelt das Amtsgericht gegen den Mann wegen des Vorwurfs des versuchten unerlaubten Eindringens in das Gefängnis. Da er zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war, müsse der Prozess nun zeigen, ob es sich bei dem Versuch in die JVA einzudringen, um eine Rauschtat gehandelt habe.

SAT.1 REGIONAL/dpa