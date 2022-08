Am Dienstagnachmittag fand ein Passant in der Bremer Neustadt in der Nähe eines Bootclubs eine Leiche in der Weser. Die Kriminalpolizei konnte nach den Ermittlungen schnell die Identität des Opfers festgestellten. Es ist der 32-Jährige, der vergangenen Samstag, den 12. August, von der Bürgermeister-Smidt-Brücke gesprungen ist.

Die Ermittlungen zu der genauen Todesursache hat die Bremer Kriminalpolizei aufgenommen. Laut Medienberichten soll es sich bei dem Sprung um eine Mutprobe gehandelt haben.