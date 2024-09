32. Filmfest Hamburg startet

Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes überzeugte der Debütfilm von Louise Courvoisier bereits, nun ist „Könige eines Sommers“ der Eröffnungsfilm des Filmfestes Hamburg. Am Donnerstag (19.30 Uhr) startet das Festival mit der Komödie der Französin in seine mittlerweile 32. Runde.

Auf dem roten Teppich werden zum Start des zehntägigen Filmfestes unter anderem die Regisseurin sowie viele deutsche Schauspieler:innen und weitere Regisseur:innen erwartet. In den kommenden Tagen sollen rund 120 Filme aus vielen Ländern über die Leinwände der 14 Festivalkinos flimmern. Darunter sind wieder einige Produktionen, die zuvor bereits bei internationalen Filmfesten abgeräumt hatten. Als Abschlussfilm am 5. Oktober ist Pedro Almodóvars „The Room Next Door“ eingeplant – der Gewinner des Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig.

Im vergangenen Jahr haben fast 46.000 Menschen das Filmfest Hamburg besucht. Die 32. Ausgabe des Festivals ist der erste Jahrgang unter der neuen Festivalchefin Malika Rabahallah.

