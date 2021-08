Ein durch mehrere Stiche schwer verletzter Mann ist in Bremen gefunden worden. Zeug:innen hatten den 31-Jährigen an einer Bushaltestelle im Stadtteil Huchting entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte mehrere Stichwunden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegenüber den Beamt:innen machte der Mann keine Angaben zum Tathergang und Tatort. Deshalb sucht die Polizei nun Zeug:innen, die den Vorfall am Freitagabend beobachtet haben.

Mit dpa