30-Jähriger überquert Autobahn bei Melle und wird tödlich verletzt

Ein Fußgänger hat am frühen Donnerstagmorgen versucht, die A30 bei Melle (Niedersachsen) zu überqueren und wurde dabei tödlich verletzt. Der 30-Jährige sei von der Mittelleitplanke zum Straßenrand gelaufen und dabei überfahren worden, teilt eine Sprecherin der Autobahnpolizei Bramsche am Donnerstagmorgen mit. Ein 57-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen. Der Fußgänger verstarb noch am Unfallort. Weitere Details zu den Ursachen und Hintergründen waren am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.

Wegen der Aufräum- und Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn zwischen der Abfahrt und Auffahrt Melle Ost gesperrt werden, so dass Autofahrer:innen einmal ab und wieder auffahren müssen. Deshalb begann sich an der Unfallstelle in den frühen Morgenstunden mit Beginn des Berufsverkehrs nach Angaben der Sprecherin ein Stau aufzubauen.

Mit dpa