29-Jähriger verletzt jüdischen Studenten vor Hamburger Synagoge schwer

Der 29-jährige Deutsche mit kasachischen Wurzeln, der einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten auf den Kopf geschlagen und dadurch erheblich verletzt hat, macht laut Polizei einen „extrem verwirrten Eindruck“. Es sei sehr schwierig, ihn zu vernehmen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. Es sei zudem unklar, woher er den militärischen Tarnanzug habe, den er bei der Tat am Nachmittag getragen habe. Nach dpa-Informationen soll der Angreifer außerdem einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben. Nähere Angaben zu den Hintergründen der Tat konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauerten an. Die Gemeinde wollte laut Polizei am Sonntag das Laubhüttenfest Sukkot feiern.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher teilte seine Anteilnahme via Twitter mit:

Ich bin bestürzt über den Angriff vor einer Synagoge in Hamburg. Die Polizei hat den Täter festgenommen und klärt die Hintergründe der Tat auf. Ich wünsche dem Opfer viel Kraft und baldige Genesung. Hamburg steht fest an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. pic.twitter.com/5snGI9lpGz — Peter Tschentscher (@TschenPe) October 4, 2020



Mit dpa