28-Jähriger bei Baumarbeiten nahe Himmelpforten von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein 28 Jahre alter Arbeiter ist am heutigen Mittwoch im Landkreis Stade (Niedersachsen) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei Bremen am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit zwei Kolleg:innen im Auftrag der Bahn mit Rückschnittarbeiten beschäftigt. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der 28-Jährige auf der Bahnstrecke in der Nähe der Gemeinde Himmelpforten einen Ast aus den Gleisen entfernen, als der Zug kam. Trotz Schnellbremsung erfasste die Bahn den Mann mit rund 110 Stundenkilometern und verletzte ihn tödlich. Er starb am Unfallort.

Die beiden anderen Arbeiter wurden psychologisch betreut, der Lokführer wurde abgelöst. Er und ein Reisender wurden vorübergehend medizinisch betreut. Die Feuerwehr brachte rund 60 Menschen aus dem Zug, der auf der Strecke Hamburg – Cuxhaven unterwegs war. Sie setzten ihre Fahrt mit einem Bus fort. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt. In Folge des Unfalls kam es zu Verspätungen, einem Zugausfall und Teilausfällen. Die Polizei Stade hat die Ermittlungen übernommen; die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar.



Mit dpa