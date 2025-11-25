25 Jahre Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen

25. November 2025

Ein Vierteljahrhundert nach der Umgestaltung zum Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen (Niedersachsen) ist die erste Ausbaustufe zu einer dauerhaften Ausstellung fertig. Zur Expo 2000 gestaltete Friedensreich Hundertwasser den Bahnhof um, fertig wurde das Projekt allerdings erst im Herbst nach dem Ende der Weltausstellung in Hannover. Am 25. November wurde die markante Station mit den vergoldeten Kugeln damals eingeweiht. 

Der Hunderwasser-Bahnhof in Uelzen ist 25 Jahre alt. (Archivbild) Philipp Schulze/dpa

Vor 25 Jahren starb der Wiener am 19. Februar im Alter von 71 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff, die Fertigstellung des sehenswerten Projekts am Rande der Lüneburger Heide erlebte er nicht mehr. 

Zu Ehren des Künstlers entsteht im Bahnhof der Hansestadt ein Architekturmuseum, das 40 Projekte abbilden soll. Zu seinen bekanntesten Werken gehören das unorthodoxe Hundertwasserhaus in Wien und die Kläranlage im japanischen Osaka – einprägsam sind die runden Formen. Im Frühjahr soll der Freiluftteil der Ausstellung vor dem Bahnhof fertiggestellt sein. 

Das Gesamtvolumen des geförderten Projekts beträgt nach Angaben von Raimund Nowak, Vorsitzender des Vereins Hundertwasser Bahnhof, 70.000 Euro. Auf Bild-Texttafeln sollen die Architekturprojekte realisiert werden. Man habe den Anspruch eines überregionalen Anziehungspunktes. Viele Reisende verweilen angesichts der farbenfrohen Ornamente.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:01 Min.

Weihnachtsbeleuchtung: Hamburger Einkaufsmeile Neuer Wall strahlt wieder festlich

24.11.2025 18:06 Uhr

Auf Hamburgs luxuriösester Einkaufsmeile Neuer Wall wurde am Montagabend wieder die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst. 25 LED-Lichtbögen leuchten inzwischen zum 20. Mal und sorgen für festliche Stimmung beim Shoppen und...

Video03:49 Min.

Bremer Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber 2025 eröffnet

24.11.2025 17:46 Uhr

Überall in Deutschland öffnen in diesen Tagen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Auch in Bremen hat am Montag die Saison begonnen. Der Weihnachtsmarkt und der historische Schlachte-Zauber sind...

Video01:56 Min.

„Excellent European Christmas Market“: Roncalli Weihnachtsmarkt in Hamburg mit Auszeichnung eröffnet

24.11.2025 16:36 Uhr

Pünktlich zum ersten Schnee des Jahres fliegt der Weihnachtsmann wieder gemeinsam mit seinen Rentieren über den Hamburger Rathausmarkt. Der historische Roncalli Weihnachtsmarkt hat seit Montag wieder geöffnet....

Video01:27 Min.

Schnee und Glättegefahr: Wenig Beeinträchtigungen in Hamburg

24.11.2025 14:10 Uhr

Am Sonntag bescherte der Schneefall in Hamburg der Stadtreinigung den ersten Volleinsatz der Winterdienst-Saison. Da in der Nacht zu Montag noch Regen hinzukam, bestand auf den Straßen...

Video03:45 Min.

Interstellarer Komet „3I/ATLAS“: Raumsonde liefert Daten an Max-Planck-Institut in Göttingen

24.11.2025 14:06 Uhr

Am 1. Juli 2025 haben Wissenschaftler:innen in Chile einen interstellaren Kometen im Frühwarnsystem entdeckt, der nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist. Rein zufällig hat die Raumsonde Juice,...

Video02:26 Min.

Winter Wonderland im Harz: Rodelbahn am Hexenritt begrüßt die ersten Besucher der Saison

24.11.2025 13:57 Uhr

Im Harz herrschte am Wochenende bei vielen Familien fröhliche „Winter Wonderland“-Stimmung. Denn 20 Zentimeter Neuschnee sorgten dafür, dass zum ersten Mal in dieser Saison die Schlitten ausgepackt...

Zur Startseite