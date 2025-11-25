25 Jahre Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen

Ein Vierteljahrhundert nach der Umgestaltung zum Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen (Niedersachsen) ist die erste Ausbaustufe zu einer dauerhaften Ausstellung fertig. Zur Expo 2000 gestaltete Friedensreich Hundertwasser den Bahnhof um, fertig wurde das Projekt allerdings erst im Herbst nach dem Ende der Weltausstellung in Hannover. Am 25. November wurde die markante Station mit den vergoldeten Kugeln damals eingeweiht.

Der Hunderwasser-Bahnhof in Uelzen ist 25 Jahre alt. (Archivbild) Philipp Schulze/dpa

Vor 25 Jahren starb der Wiener am 19. Februar im Alter von 71 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff, die Fertigstellung des sehenswerten Projekts am Rande der Lüneburger Heide erlebte er nicht mehr.

Zu Ehren des Künstlers entsteht im Bahnhof der Hansestadt ein Architekturmuseum, das 40 Projekte abbilden soll. Zu seinen bekanntesten Werken gehören das unorthodoxe Hundertwasserhaus in Wien und die Kläranlage im japanischen Osaka – einprägsam sind die runden Formen. Im Frühjahr soll der Freiluftteil der Ausstellung vor dem Bahnhof fertiggestellt sein.

Das Gesamtvolumen des geförderten Projekts beträgt nach Angaben von Raimund Nowak, Vorsitzender des Vereins Hundertwasser Bahnhof, 70.000 Euro. Auf Bild-Texttafeln sollen die Architekturprojekte realisiert werden. Man habe den Anspruch eines überregionalen Anziehungspunktes. Viele Reisende verweilen angesichts der farbenfrohen Ornamente.

SAT.1 REGIONAL/dpa