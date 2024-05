25-Jähriger tot in Wohnung gefunden – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 25-Jähriger am Sonntag tot in seiner Wohnung gefunden worden war, sucht die Polizei Zeug:innen. Der 25-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag auf einer Abendveranstaltung in Varrel im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) aus zunächst unbekannten Gründen in einem Krankenwagen behandelt worden, hieß es in einer Meldung am Mittwochmorgen. In der Nacht sei er mutmaßlich an den Folgen von Körperverletzung gestorben.

Die Polizei sucht Zeug:innen, die am 11. Mai zwischen 1:30 Uhr und 3 Uhr am Gut Varrel den Einsatz des Rettungswagens beobachtet haben beziehungsweise was zu dessen Einsatz geführt hat.

SAT.1 REGIONAL/dpa