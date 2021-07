25-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Gifhorn

In der Nacht zum Donnerstag ist bei einem Verkehrsunfall ein 25-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann mit seinem Auto kurz vor Groß Oesingen (Landkreis Gifhorn) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Männer im Alter von 29, 24, 21 und 20 Jahren mussten teilweise von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Sie kamen mit schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

