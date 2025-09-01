25-jähriger Feuerwehrmann nach Einsatz in Bad Pyrmont gestorben

01. September 2025

Kurz nach dem Einsatz bei einer in Brand geratenen Werkstatt in Bad Pyrmont (Niedersachsen) ist ein Feuerwehrmann gestorben. Der 25-Jährige habe im Feuerwehrhaus das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimation starb der Mann wenig später im Krankenhaus. Der Polizei lagen zunächst keine Hinweise darauf vor, dass sein Tod im Zusammenhang mit dem Einsatz steht.

Zeugen hatten am Freitag die Feuerwehr gerufen, weil der Dachstuhl einer Werkstatt, die an ein Wohnhaus grenzte, brannte. Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Durch die Löscharbeiten sei ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich nahezu verhindert worden. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert
Video01:31 Min.

Erneut Toter in Hamburger Shisha-Bar – Mordkommission ermittelt

01.09.2025 17:02 Uhr

Wieder ist die Shisha-Bar an der Lübecker Straße in Hamburg-Hohenfelde der Tatort schwerer Gewalt. Am Wochenende wurd in der Bar ein 33-jähriger toter Mann aufgefunden. Er wurde...

Video00:43 Sek.

Großbrand in Neumünster: Fitnessstudio und Lagerhalle zerstört

01.09.2025 16:53 Uhr

In Neumünster (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht zu Montag ein Großbrand eine Lagerhalle und ein Fitnessstudio zerstört. Während der Löscharbeiten kam es zu einer Explosion im Heizungsraum...

Video01:49 Min.

Langjährige Haftstrafen wegen Kokainschmuggels im Hamburger Hafen

01.09.2025 15:14 Uhr

Sechs Männer hatten im Oktober 2022 eine Tonne Kokain aus dem Hamburger Hafen eingeschleust, die vorher mit dem Schiff aus Brasilien kamen. Am Montag wurden sie dafür...

Aktualisiert
Video00:42 Sek.

Taucher suchen in drei Hamburger Gewässern nach Vermissten – eine Tote

01.09.2025 14:07 Uhr

In Hamburg ist es am Sonntag gleich zu drei Badeunfällen gekommen. An der Alster tauchte eine Person unter einem Steg nicht wieder auf. Sie konnte nur noch...

Nach Tod von 16-Jähriger in Friedland: CDU fordert Details zu Abschiebung

01.09.2025 08:44 Uhr

Nach dem Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland in Niedersachsen dringt die CDU im Landtag auf Aufklärung. Ein 31 Jahre alter Iraker, der abgeschoben werden sollte, steht...

Video02:33 Min.

Rettung per Hubschrauber aus dem Wasser: Probe für den Ernstfall in Büsum

29.08.2025 17:12 Uhr

Ob Sturm, Unfall oder medizinischer Notfall: Wenn jede Sekunde zählt, kommen in Schleswig-Holstein oft Rettungshubschrauber zum Einsatz. Damit die Crews im Ernstfall sicher und schnell helfen können,...

Zur Startseite