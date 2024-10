25-Jährige schwer verletzt in Wedel aufgegriffen – Polizei ermittelt

Ein Zeuge hat in Wedel (Schleswig-Holstein) eine schwer verletzte Frau gefunden, die mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden ist. Der Mann habe am Montag gegen 7.00 Uhr gemeldet, dass er in der Bahnhofstraße vor einer Apotheke eine verletzte Frau aufgegriffen habe, teilte die Polizei mit. Die 25-Jährige kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittler:innen gehen eigenen Angaben nach aktuell davon aus, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Täter bzw. zur Täterin, zum Tatort und zu den Hintergründen der Tat. Weitere Details könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben werden, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa