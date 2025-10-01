24-Jähriger stirbt nach Gewalttat in Neumünster – drei Festnahmen

Nach einem Gewaltdelikt ist in Neumünster ein 24-jähriger Mann gestorben. Gegen 18:30 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz auf der Kieler Straße gerufen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Einsatzkräfte fanden dort den schwer verletzten Mann. Er starb trotz Reanimationsversuchen.

Ein 26-jähriger Deutscher sei vor Ort festgenommen worden, sagte die Sprecherin. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel wurden nach ersten Ermittlungen zunächst zwei weitere deutsche Tatverdächtige im Alter von 29 und 34 Jahren festgenommen. Diese kamen im Laufe der Nacht mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 26-Jährige soll noch am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Tatort sei eine Schusswaffe sichergestellt worden. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, werde noch ermittelt. Zum Hintergrund der Tat sowie zur Art der Verletzungen, an denen der Mann starb, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Am Mittwoch soll die Leiche demnach obduziert werden.

