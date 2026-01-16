Auf einer Hauptstraße in Lübeck ist am frühen Freitagmorgen eine lebensgefährlich verletzte Frau gefunden worden. Die 23-Jährige aus dem Stadtteil St. Jürgen sei nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und auf der Fahrbahn zurückgelassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Gegen 2.20 Uhr war den Angaben zufolge ein 31-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Berliner Allee (B207) stadteinwärts gefahren und hatte die Frau in Höhe eines Kleingartengeländes auf der Fahrbahn liegen gesehen. Er hielt an und rief sofort die Polizei. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Hinweise.

SAT.1 REGIONAL/dpa