22-Jähriger in Kiel getötet – 15-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 22-Jähriger ist in einem Haus in Kiel getötet worden. Gegen einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen habe ein Richter am frühen Sonntagabend Untersuchungshaftbefehl erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Jugendliche aus dem Kreis Plön sei dringend verdächtig, den 22-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. „Der Hintergrund dürfte einen Bezug zur Betäubungsmittelkriminalität haben“, hieß es. Es wird wegen Mordes ermittelt.

Messerangriff in Treppenhaus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 15-Jährige mit einem 17-Jährigen am Samstagabend in die Wohnung des 22-Jährigen im Stadtteil Dietrichsdorf eingedrungen sein, um ihn zu berauben. Der 22-Jährige soll sich mit einem Schlagstock zur Wehr gesetzt haben. Die beiden Jugendlichen seien zunächst aus der Wohnung geflüchtet. Im Treppenhaus soll es dann zu dem Messerangriff gekommen sein.

Zunächst war auch der 17-Jährige in Polizeigewahrsam gekommen. Gegen ihn werde wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt, hieß es. Es lägen keine ausreichenden Haftgründe vor, daher sei er wieder auf freiem Fuß.

Tatverdächtige kannten Opfer

Mehrere Anwohner:innen hatten zeitgleich Polizei und Rettungsdienst informiert. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der 22-Jährige kurz nach 20:00 Uhr gestorben, hieß es. Den 15-Jährigen hatten Polizist:innen vor Ort festgenommen. Der 17-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber in der Nacht im Beisein eines Verteidigers der Polizei. Die Tatverdächtigen waren den Angaben zufolge mit dem Opfer bekannt.

