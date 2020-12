22-Jähriger in Hildesheim vor Gericht: „Hatte nie vor, einen Anschlag zu begehen“

Die Anschlagsdrohung? Nicht ernst gemeint, ein „Witz“. Rechtsextreme Chats? Einfach so „mitgeschrieben“. Wegen der Drohung einer rechtsextremen Gewalttat steht ein 22-Jähriger vor Gericht. Aber statt Rassismus scheint ihn etwas ganz anderes zu quälen.

Kein Internet, dafür viel Zeit zum Nachdenken in der Untersuchungshaft: „Ich habe erkannt, dass ich schon ein komischer Typ bin“, sagt der 22-Jährige. In rechtsextremen Chats habe er „einfach mitgeschrieben“, im entsprechenden Slang. Aber das sei nicht so ernst gemeint gewesen, sondern mehr „ein Witz“.

Einen echten Anschlag habe er nie geplant

Der junge Mann steht wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat vor Gericht. Einen echten Anschlag habe er nie vorgehabt, beteuert er am Freitag am Landgericht Hildesheim. „Ich hatte nie den Plan, jemanden zu töten. Ich bin nicht böse.“ Denn: „Übers Internet sagt man manchmal Dinge, die man sonst nicht sagt“, erklärt er.

„Für mich war es ein Streich, wenn auch ein extremer“

Mit der Anschlagsdrohung habe er seinen Chatpartner „verarschen“ wollen. Das Internet sei für ihn nicht die reale Welt, versichert der Angeklagte. Außerdem sei er manchmal etwas „wirr im Kopf“, habe Drogen genommen und „gesoffen“. Aber echt habe der Chat schon wirken sollen: „Für mich war es ein Streich, wenn auch ein extremer.“

Nach Anschlägen in Christchurch mit rechtem Gedankengut befasst

Die Anklage gegen ihn hat es allerdings in sich: Der 22-Jährige soll Anschlagspläne geschmiedet haben. Er habe mindestens 20 Menschen töten und damit eine „Legende“ werden wollen. Nach den Anschlägen auf zwei Moscheen mit 51 Toten und 50 Verletzten in Christchurch in Neuseeland im März 2019 soll er sich mit rechtsradikalem Gedankengut befasst haben. Im Internet habe er Kontakt zu Gleichgesinnten gefunden – aber auch im Chat einen unbekannten dunkelhäutigen Menschen beleidigt und ihm und allen schwarzen Menschen das Lebensrecht abgesprochen.

Chat-Partner alarmierte die Polizei

Für den Anschlag besorgte er sich laut Anklage zwei Armbrüste, Pfeile und ein Zielfernrohr sowie vier Messer. Im Mai 2020 kündigte der Mann in einem anonymen Chat an, er befinde sich mit Waffen vor einer Moschee und wolle Muslime töten. Der Chat-Partner alarmierte die Polizei, die Ende Mai die Wohnung des 22-Jährigen durchsuchte und ihn festnahm. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittler gingen zuerst davon aus, dass der Hintergrund der Drohungen der psychische Zustand des Mannes sein könnte. Er kam in ein Krankenhaus.

Drogen genommen in der Nacht vor der Anschlagsdrohung

Vor Gericht sagt er nun, er sei nicht rechtsextrem. Er habe sich aus Interesse auch mit anderen Ideologien beschäftigt. Und die Waffen, die „kann man sich ja mal kaufen“. Er habe nie etwas Strafbares tun wollen, sei vor keiner Moschee gewesen und wisse nicht einmal, wo in Hildesheim eine sei. Aber mitreden in den rechtsextremen Foren wollte er – und sich die Zeit vertreiben. In der Nacht vor der Anschlagsdrohung habe er Amphetamine genommen, getrunken und „gewisse Aggressionen“ gespürt.

Schwieriges Verhältnis zu den Eltern

Das Verhältnis zu seinen Eltern sei schwierig, berichtet der Angeklagte. Auch habe er Ängste: „Wenn jemand in meine Wohnung kommt, könnte er mich töten.“ Seine Eltern hatte er demnach im Verdacht, ihn vergiften zu wollen – „es könnte ja theoretisch sein“. Im gleichen Atemzug nannte er dies Schwachsinn, aber er habe solche Gedanken. Noch mit 17 zog er aus.

Vater spricht von „Schrei nach Aufmerksamkeit“

Sein Vater bestätigte vor Gericht diese Ängste – sein Sohn habe befürchtet, jemand könne ihm etwas antun. Eine erste Armbrust habe er aus der Angst besessen, überfallen zu werden. Es habe viele Auseinandersetzungen gegeben, der 22-Jährige habe sich mehr und mehr zurückgezogen. Es könne nicht gut gehen, wenn sich ein junger Mensch im Internet vergrabe. Aber einen Amoklauf, den traue er ihm – „ganz ehrlich“ – nicht zu, sagt der 56-Jährige. Er spricht von einem „Schrei nach Aufmerksamkeit“. „Ich nehme das in der Form überhaupt nicht ernst.“

Mutter berichtet von „Angststörung“ des Sohnes

Auch für seine Mutter ist das Verhältnis zu ihrem Sohn „nicht ganz einfach“. In den Monaten vor der Tat habe es keinen direkten Kontakt gegeben, berichtet die 54-Jährige vor Gericht. Schon seit der Pubertät habe er Ängste gehabt – sie spricht von einer „Angststörung“. Bei der Trennung der Eltern sei er fünf Jahre alt gewesen. Der 22-Jährige wirkt derweil mal genervt, mal gelangweilt.

Weiterer Vorwurf: Morddrohung gegen 15-Jährige und deren Mutter

Ihm wird noch mehr vorgeworfen: Er soll im Mai 2017 unter falschem Namen mit einem damals 15 Jahre alten Mädchen gechattet haben. Als dieses ihm klarmachte, keine Beziehung zu wollen, beleidigte und beschimpfte er laut Anklage die Jugendliche wüst und drohte, sie und ihre Mutter zu töten. Diese Vorwürfe wies er zurück: „Ich war das nicht.“

Mit dpa