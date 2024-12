21-Jährige in Niebüll vergewaltigt und getötet – Prozess gegen Mann begonnen

Die 21-jährige Martje B. wurde in einem Waldstück in Niebüll vergewaltigt und getötet. Foto: SAT.1 REGIONAL/TSV Rot-Weiß Niebüll/Archiv

Weil er die 21-Jährige Martje B. vergewaltigt und getötet haben soll, beginnt am Dienstag (9:00 Uhr) am Landgericht Flensburg (Schleswig-Holstein) der Prozess gegen einen heute 36 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der deutsche Staatsangehörige soll die Frau am 7. Juni am Vormittag in Niebüll (Kreis Nordfriesland) beim Sporttreiben beobachtet haben und ihr gefolgt sein. In einem Waldstück soll er sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in einen Trampelpfad gezogen, zu Boden gebracht und vergewaltigt haben. Um eine Entdeckung zu verhindern, habe er sie anschließend erwürgt und den Leichnam im Unterholz verborgen.

In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es um die mögliche Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der Mann kam nach seiner Festnahme am 12. Juni zunächst in Untersuchungshaft. Seit dem 25. Juni ist er vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

SAT.1 REGIONAL/dpa