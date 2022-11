21-Jährige soll sich Stelle als Ärztin in Meppen und Geestland erschlichen haben

Eine 21-Jährige soll sich mit gefälschten Dokumenten eine Stelle als Assistenzärztin in einem Krankenhaus in Meppen erschlichen haben. Zuvor sei sie vier Monate im Ameos Klinikum Seepark Geestland beschäftigt gewesen. Davon sei sie aber nur vier Wochen im Dienst und zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt tätig gewesen, teilte das Klinikunternehmen am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Arzt bei einer Visite im Krankenhaus. Beispielbild. Foto: H_KO/stock.adobe.com

Approbationsurkunde voraussichtlich gefälscht

Aus den Bewerbungsunterlagen der jungen Frau gehe hervor, dass die Sozialbehörde in Hamburg ihre Approbationsurkunde ausgestellt habe. „Wir haben Anlass, von einer Fälschung der Urkunde auszugehen“, teilte die Sozialbehörde Hamburg auf dpa-Anfrage mit. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft sei Strafanzeige erstattet worden.

Die Klinik im Emsland kündigte der Frau nach Bekanntwerden des Fälschungsvorwurfs fristlos. Sie hatte vom 16. September bis 27. Oktober dort als Assistenzärztin gearbeitet. Die junge Frau sei in der Chirurgie eingesetzt worden, habe aber nicht eigenständig mit Patienten agiert, sagte Jan-Henning Stoffers, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Ludmillenstift bereits am Samstag der dpa. Die 21-Jährige habe den Vorwurf der Fälschung abgestritten und von einem Missverständnis gesprochen. „Wir haben auch Strafanzeige gestellt“, sagte Stoffers.

21-Jährige behauptete in den USA studiert zu haben

Die Sprecherin des Ameos Klinikums in Geestland sagte: „Durch die besondere Aufmerksamkeit einer unserer Mitarbeiter sind wir Ende Oktober mit dem Verdacht konfrontiert worden, dass in diesem Fall etwas nicht stimmen könnte.“ Daraufhin seien umgehend die zuständige Ärztekammer und die Sozialbehörde in Hamburg informiert worden. Die 21-Jährige habe im Klinikum Geestland im Landkreis Cuxhaven zu keiner Zeit selbstständige ärztliche Entscheidungen getroffen. Sie war Ende August dort ausgeschieden.

Die angebliche Medizinerin habe behauptet, sie sei in den USA zur Schule gegangen, habe mehrere Klassen übersprungen und dort auch studiert. In Deutschland dauert ein Medizinstudium mindestens sechs Jahre. „Am Ende sind wir wahrscheinlich einer Betrügerin auf den Leim gegangen. Wichtig ist, dass Patienten nichts passiert ist“, betonte der Verwaltungsdirektor der Klinik in Meppen.

Ärztekammer und Sozialbehörde informiert

Nach Angaben der Sozialbehörde Hamburg wurden Maßnahmen ergriffen, um die Gefährdung von Patientinnen und Patienten auszuschließen. So seien der derzeitige und ein früherer Arbeitgeber über den Fälschungsverdacht in Kenntnis gesetzt worden. Auch die Ärztekammer Niedersachsen und die niedersächsische Approbationsbehörde wurden informiert. Zudem habe man die mutmaßlich gefälschte Approbationsurkunde im Binnenmarkt-Informationssystem der Europäischen Kommission hochgeladen, um andere Stellen zu warnen.

In der Vergangenheit sind immer wieder Fälle bekanntgeworden, in denen sich Hochstapler:innen als Ärztinnen oder Ärzte ausgaben. Ende Mai dieses Jahres wurde eine 51-Jährige vom Landgericht Kassel zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frau hatte sich mit einer gefälschten Approbationsurkunde eine Anstellung als Narkoseärztin erschlichen und den Tod mehrerer Patienten verursacht.

Mit dpa