200 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Flensburg

Polizisten beobachten eine Demonstration des Palästinensischen Vereins in Flensburg. Foto: Benjamin Nolte/dpa

Bei einer Demonstration des Palästinensischen Vereins in Flensburg haben am Dienstagnachmittag nach Angaben der Stadtverwaltung rund 200 Menschen gegen die Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen demonstriert.

Die Kundgebung sei „ordnungsgemäß angemeldet“ gewesen und „ruhig und friedlich verlaufen“, berichtete ein Sprecher der Stadt am Abend. Angemeldet hatten die Veranstalter 50 Teilnehmer.

Gegendemonstration

Parallel hätten sich einige Gegendemonstranten versammelt. „Man hat sich aber vor Ort verständigt, dass man vernünftig miteinander umgeht“, sagte der Sprecher. Auch die Polizei berichtete von einem friedlichen Verlauf der Demonstration. Über die Zahl der eingesetzten Polizeikräfte machte eine Sprecherin keine Angaben.

Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am 7. Oktober ein Massaker an israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Die palästinensische Seite gibt die Zahl der Toten dort mit 3000 an.

Mit dpa