200 Feuerwehrleute bei Großbrand in Barsbüttel im Einsatz

In einer Lagerhalle im Industriegebiet in Barsbüttel ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst am Sonntagnachmittag meldete die Regionalleitstelle endgültig: „Feuer aus“.

Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, waren am späten Abend weitere Kräfte angefordert worden. Nach Angaben der Leitstelle waren unter anderem 13 Freiwillige Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Hamburg an den Löscharbeiten beteiligt.

Das Gebäude, in dem drei Firmen ansässig seien, habe komplett in Flammen gestanden, so die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes seien aber keine Menschen im Gebäude gewesen. Allerdings wurden bei dem Einsatz drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich auch deshalb schwierig, weil es durch eine brennende Flüssigkeit in einem Abwasserrohr zu einem weiteren Feuer in nur 150 Meter Entfernung von der Lagerhalle gekommen sei, teilte die Feuerwehr mit.

Zwischenzeitlich waren die Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg war der Brandgeruch auch in den östlichen Stadtteilen Jenfeld, Öjendorf, und Tonndorf wahrzunehmen. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

dpa