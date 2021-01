In Friesoythe (Kreis Cloppenburg) ist ein junger Mann mit einer Schussverletzung an einer Bushaltestelle gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 20-Jährige bereits am frühen Sonntagmorgen von einem Zeugen gefunden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Möglicherweise ging dem Schuss ein Streit voraus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

dpa