18-Jähriger in Bremer Badesee ertrunken – Polizei ermittelt

Nach dem Ertrinken eines Mannes in einem Bremer Badesee hat die Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der 18-Jährige starb am Mittwoch im Mahndorfer See an der Grenze zu Niedersachsen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben nach schwamm der Mann in dem See und konnte sich plötzlich nicht mehr über Wasser halten. Rettungsschwimmer suchten daraufhin vergeblich nach ihm. Taucher bargen den 18-Jährigen schließlich aus dem Wasser, konnten ihn aber nicht mehr reanimieren.

dpa