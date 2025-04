18-Jährige stirbt in Hamburg – Drogen und Alkohol im Blut

Die Polizei in Hamburg ermittelt nach dem Tod einer 18-Jährigen in Hamburg-Eißendorf. Die junge Frau hatte viel Drogen und Alkohol konsumiert, wie die Polizei am Morgen sagte. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor. Die junge Frau hatte sich den Angaben zufolge mit einem 23-Jährigen in einer Wohnung aufgehalten, der ebenfalls Drogen und Alkohol genommen hatte. Der Mann hatte den Notruf gewählt. Die 18-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen später im Krankenhaus.

Der 23-Jährige wurde zwischenzeitlich vorläufig festgenommen, befindet sich aber wieder auf freiem Fuß, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. Zuvor hatten Medien berichtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa